Возможную причину пропажи 13-летней школьницы назвали в полиции Екатеринбурга

Появилась оперативная информация, что её видели в районе ЖБИ недалеко от торгового центра. Сотрудники ПДН проверяют записи с видеокамер, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Это уже шестой случай, когда данная школьница покидает дом. Ранее её искали полицейские, либо она возвращалась сама. Семья и лично подросток состоят на учете ПДН, добавил полковник Горелых.
Девочка не случается своего отца. По одной из версий, причиной ухода мог послужить конфликт с сожительницей её родителя.
Одна из жительниц Екатеринбурга сообщила, что видела похожую девочку, которая ходила по улице и просила деньги у прохожих на подарок маме, пишет E1.
Напомним, 13-летняя школьница без вести пропала 25 марта. Её поиском занялась полиция и добровольцы из поисковых отрядов. Кроме того, по данному факту начал проверку Следственный комитет.