Возможную причину пропажи 13-летней школьницы назвали в полиции Екатеринбурга

Возможную причину пропажи 13-летней школьницы назвали в полиции Екатеринбурга

Сегодня, 18:09ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Причиной ухода из дома 13-летней девочки в Екатеринбурге мог стать конфликт с сожительницей отца.

Появилась оперативная информация, что её видели в районе ЖБИ недалеко от торгового центра. Сотрудники ПДН проверяют записи с видеокамер, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Это уже шестой случай, когда данная школьница покидает дом. Ранее её искали полицейские, либо она возвращалась сама. Семья и лично подросток состоят на учете ПДН, добавил полковник Горелых.

Девочка не случается своего отца. По одной из версий, причиной ухода мог послужить конфликт с сожительницей её родителя.

Одна из жительниц Екатеринбурга сообщила, что видела похожую девочку, которая ходила по улице и просила деньги у прохожих на подарок маме, пишет E1.

Напомним, 13-летняя школьница без вести пропала 25 марта. Её поиском занялась полиция и добровольцы из поисковых отрядов. Кроме того, по данному факту начал проверку Следственный комитет.

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