11-летний мальчик попал под колеса иномарки в Алапаевске

Авария произошла около 14.20 в пятницу, 25 марта, в центре Алапаевска. Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, 11-летний мальчик выбежал на дорогу вблизи пешеходного перехода и угодил под колеса Hyundai Solaris. Ребенка госпитализировали в местную горбольницу с сотрясением головного мозга и ушибленной раной головы.
32-летний водитель иномарки пояснил госавтоинспекторам, что поздно увидел перед собой ребенка, попытался избежать аварии и вывернул руль вправо. Но в итоге столкновения избежать не удалось.
Водитель на момент аварии был трезв, управляет транспортными средствами 11 лет.
Позднее сотрудники дорожной полиции выяснили, что мальчик приехал в гости к родственникам из Владивостока, световозвращающих элементов на одежде ребенка не было.