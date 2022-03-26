11-летний мальчик попал под колеса иномарки в Алапаевске

Авария произошла около 14.20 в пятницу, 25 марта, в центре Алапаевска. Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, 11-летний мальчик выбежал на дорогу вблизи пешеходного перехода и угодил под колеса Hyundai Solaris. Ребенка госпитализировали в местную горбольницу с сотрясением головного мозга и ушибленной раной головы.