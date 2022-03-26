11-летний мальчик попал под колеса иномарки в Алапаевске

11-летний мальчик попал под колеса иномарки в Алапаевске
11-летний мальчик попал под колеса иномарки в Алапаевске
Сегодня, 09:30ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области
Иномарка сбила школьника вблизи пешеходного перехода в Алапаевске. Водитель успел заметить выбежавшего на дорогу ребенка, но избежать трагедии не удалось.

Авария произошла около 14.20 в пятницу, 25 марта, в центре Алапаевска. Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, 11-летний мальчик выбежал на дорогу вблизи пешеходного перехода и угодил под колеса Hyundai Solaris. Ребенка госпитализировали в местную горбольницу с сотрясением головного мозга и ушибленной раной головы.

32-летний водитель иномарки пояснил госавтоинспекторам, что поздно увидел перед собой ребенка, попытался избежать аварии и вывернул руль вправо. Но в итоге столкновения избежать не удалось.

Водитель на момент аварии был трезв, управляет транспортными средствами 11 лет.

Позднее сотрудники дорожной полиции выяснили, что мальчик приехал в гости к родственникам из Владивостока, световозвращающих элементов на одежде ребенка не было.

Сюжеты:
Алапаевск
Материалы по теме:
дтпДТП с участием детейАлапаевск
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы