Четыре человека попали в больницу в результате ДТП в центре Екатеринбурга

Четыре человека попали в больницу в результате ДТП в центре Екатеринбурга
Четыре человека попали в больницу в результате ДТП в центре Екатеринбурга
Сегодня, 13:49ПроисшествияФото: ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу
Четыре человека получили травмы и были госпитализированы после ночной аварии в Екатеринбурге. Проехавшая на «красный» Kia Rio врезалась в другую иномарку, которую по инерции откинуло в стену здания. Виновник аварии 35 раз нарушил ПДД за 3 года.

Авария произошла ночью 26 марта около 01.30 на перекрестке Малышева и Бажова в Екатеринбурге. Водитель Kia Rio решил «проскочить» на запрещающий сигнал светофора и не заметил ехавший на «зеленый» Volkswagen Tuareg.

Вторую иномарку в результате столкновения откинуло на фасад здания. В результате ДТП оба водителя и два пассажира Kia получили травмы и были доставлены в местную горбольницу, пишет «Областная газета» со ссылкой на ОГИБДД Екатеринбурга.

За рулем корейского автомобиля находился 24-летний житель Екатеринбурга. За три года свердловчанин нарушил ПДД 35 раз.

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Екатеринбург
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