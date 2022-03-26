Четыре человека попали в больницу в результате ДТП в центре Екатеринбурга

Авария произошла ночью 26 марта около 01.30 на перекрестке Малышева и Бажова в Екатеринбурге. Водитель Kia Rio решил «проскочить» на запрещающий сигнал светофора и не заметил ехавший на «зеленый» Volkswagen Tuareg.
Вторую иномарку в результате столкновения откинуло на фасад здания. В результате ДТП оба водителя и два пассажира Kia получили травмы и были доставлены в местную горбольницу, пишет «Областная газета» со ссылкой на ОГИБДД Екатеринбурга.
За рулем корейского автомобиля находился 24-летний житель Екатеринбурга. За три года свердловчанин нарушил ПДД 35 раз.