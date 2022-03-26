Иномарка сбила насмерть 11-летнюю школьницу на остановке в Екатеринбурге

Иномарка сбила насмерть 11-летнюю школьницу на остановке в Екатеринбурге
Иномарка сбила насмерть 11-летнюю школьницу на остановке в Екатеринбурге
Сегодня, 10:56ПроисшествияФото: 1МI
11-летняя девочка из Екатеринбурга не вернулась со школы домой. На остановке общественного транспорта ребенка насмерть сбила иномарка, уходя от столкновения с другим автомобилем.

Авария произошла в 17.40 в пятницу, 25 марта, на перекрестке улиц 2-я Новосибирская — Эскадронная в Екатеринбурге. Как сообщает Е1 со ссылкой на городской отдел ГИБДД, BMW выехал на тротуар, уходя от столкновения с Mazda 3. Японская иномарка не предоставила преимущества другому автомобилю при выезде со второстепенной дороги.

Девочка возвращалась из школы домой, стояла на остановочном комплексе в ожидании своего маршрута, рассказали изданию в ГИБДД.

В результате происшествия ребенок получил травмы несовместимые с жизнью и скончался до приезда скорой.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются сотрудниками госавтоинспекции.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
дтпсмертельное дтпДТП с участием детей
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы