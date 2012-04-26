ГУ МВД по Свердловской области официально отказалось от работы с фондом «Город без наркотиков»

На сайте ГУ МВД РФ по Свердловской области вышло официальное заявление о том, что свердловская полиция отказывается от добровольной помощи фонда «Город без наркотиков». По предположениям самого президента фонда Евгения Ройзмана, это неразрывным образом связано с его конфликтом с верхушкой областной полиции. По материалам и с подачи фонда были заведены уголовные дела на некоторых высокопоставленных полицейских, которые сейчас возвращены прокуратурой для дополнительной проверки.

В официальном заявлении фонд называют «сплоченной организацией» и уточняют, что фондовцы «дурманят» телезрителей подготовленными сюжетами. Между тем дело уже вызвало настолько широкий общественный резонанс, что в регион приехал глава МВД Рашид Нургалиев.

Сам Ройзман спрашивает полицейских, каким образом полиция может оказаться от помощи фонда, если это, по сути, является помощью граждан, которые сообщают в фонд о фактах продажи и употребления наркотиков. Правоохранители ответа пока не дают.

Фонд всегда предоставляет информацию, машины, закупочные деньги, понятых. А уже расследованием занимаются правоохранительные органы. И если прокуратура возвращает плохо расследованное дело, это может говорить либо о том, что полицейские не умеют расследовать, либо не умеют оформлять документы. А может быть, о том, что взяли деньги и просто развалили дело высказывается Евгений Ройзман.

Фото: Ura.ru.