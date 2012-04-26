На железнодорожных путях грабитель отобрал у ребенка сотовый телефон

Как рассказали в нижнетагильской транспортной прокуратуре, 21-летний парень преследовал жертву, выжидая момент, а затем, угрожая, забрал мобильник. Ребенок не стал сопротивляться.

Грабитель не просто скрылся с места преступления, а вообще уехал в другой город. Но это не спасло его от наказания. Накануне тагилстроевский суд приговорил злоумышленника к 2-м годам лишения свободы условно со штрафом в 5 тысяч рублей.