Полицейские Нижнего Тагила разыскивают пропавшего пенсионера с тросточкой (ФОТО)

19 апреля около полудня пожилой мужчина отправился в магазин за продуктами из своей квартиры по улице Пархоменко. Но обратно пенсионер так и не вернулся. В пресс-группе нижнетагильского управления МВД отмечают, что Сергей Новосадов имеет яркую примету – мужчина хромает на правую ногу и ходит с тросточкой.

Пенсионер ростом примерно 175 сантиметров, имеет полное телосложение, волосы короткие темные волнистые, также имеет усы и бороду. Пожилой мужчина вышел из дома в серой клетчатой рубашке, черных брюках и черных ботинках.

Если вы видели пропавшего дедушку или можете что-либо сообщить о его текущем местоположении, обратитесь в 18-й отдел полиции по адресу Красная, 10 или позвоните по телефонам: 47-71-30, 47-71-64, 8-982-717-93-94 или 02.

Напоминаем, что до сих пор не были найдены еще двое тагильчан, которые пропали в апреле: пенсионер с потерей памяти Виктор Дергунов и молодой человек Илья Сахаров.