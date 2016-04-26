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Полицейскому Нижнего Тагила пришлось достать огнестрельное оружие при задержании молодого человека (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Полицейскому Нижнего Тагила пришлось достать огнестрельное оружие при задержании молодого человека (ВИДЕО)

26 апреля 2016, 18:45ПроисшествияПавел Щербина
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