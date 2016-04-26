Полицейскому Нижнего Тагила пришлось достать огнестрельное оружие при задержании молодого человека (ВИДЕО)

Вот так ситуацию видят в полиции:

25.04.2016 около 16 часов наряд ППС при патрулировании улиц микрорайона ГГМ, обратил внимание на гражданина, распивающего пиво около подъезда дома 7 по улице Булата Окуджавы. Сотрудники полиции сделали замечание нарушителю, попросили предоставить документы и пройти в патрульный автомобиль для разбирательства. Нарушитель отказался подчиниться законным требованиям стражей правопорядка, оттолкнул одного из патрульных и попытался уйти. Сотрудники полиции вынуждены были применить к нему физическую силу. При этом стоящие рядом знакомые нарушителя и подошедшая супруга стали активно препятствовать задержанию, хватая полицейских за форменную одежду.

Мужчина и его супруга настаивали на том, что задержание безосновательно. В ходе завязавшейся борьбы полицейский с силой оттолкнул супругу арестовываемого. От падения на землю её спасла фигура другого свидетеля.

Затем полицейский достал пистолет, благодаря этому пыл защитников спал. Они более не препятствовали задержанию.

Конечно, журналистов TagilCity.ru заинтересовало, руководствуясь какой должностной инструкцией, полицейский обнажил огнестрельное оружие при супруге и свидетелях задержания?

В создавшейся ситуации прапорщик полиции в соответствии с законом «О полиции» потребовал гражданам разойтись, после неповиновения сотрудникам он обнажил табельное оружие (что не запрещено законом «О полиции»). Только тогда сотрудники полиции смогли применить специальные средства в отношении нарушителя и посадить его в патрульную машину. При этом мужчина продолжал нецензурно выражаться.

Видео без звука из-за наличия нецензурной брани

Молодой мужчина громко протестовал против задержания. Он всячески старался объяснить полицейским, что считает себя невиновным.

Говорят – «покажи документы», я – «с собой нету», начали ломать сетует задерживаемый на видео.

Окружающие на видео, тем не менее, недоумевали по поводу причин задержания.

Он за ребёнком в детский сад поехал кричит полицейскому супруга задерживаемого.

В ответ полицейские недоумевают по поводу того, как её супруг в таком состоянии собирался забирать ребёнка из детского сада. Супруга уточнила, что за рулём должен был быть не он.

Примечательно, что задерживаемый мужчина оказывал стражам порядка активное сопротивление. Заковать в наручники его удалось только благодаря коллективным усилиям трёх полицейских.

Затем полицейские собрали данные свидетелей и разъяснили им причины задержания.

Противодействия законным требованиям сотрудника полиции объявил сотрудник полиции в звании прапорщик.

Свидетель заявил, будто задержанного начали «ломать» сразу, на что полицейский отметил:

Подождите, мы его «ломать» сразу же не начали, во-первых, он распивал пиво в общественном месте. В ответ на замечания – он начал неадекватно себя вести.

Свидетели за кадром утверждали, что они с задержанным просто пили пиво, а полицейские арестовали его за то, что у него не было при себе документов.

Видео: Константин Роднин

Закончилась вся история штрафом. Потому вопрос о том, стоило ли так рьяно сопротивляться, остаётся на совести задержанного.

В отделе полиции № 20, куда доставили нарушителя, в отношении него составили два административных протокола по ст. 20.20 (распитие алкогольной продукции в запрещенных местах) и ст.19.3 (неповиновение законному требованию сотрудника полиции). Сегодня мировой суд, рассмотрев материалы полиции, признал задержанного виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.19.3 и назначил наказание в виде штрафа. Такое же наказание ждет нарушителя за распитие спиртного в общественном месте сообщает пресс-группа УВД Нижнего Тагила.