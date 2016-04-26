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Пытаясь спастись от пожара, житель Екатеринбурга сорвался с балкона своей квартиры (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пытаясь спастись от пожара, житель Екатеринбурга сорвался с балкона своей квартиры (ФОТО)

26 апреля 2016, 11:25ПроисшествияТимофей Данилов
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