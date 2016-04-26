Пытаясь спастись от пожара, житель Екатеринбурга сорвался с балкона своей квартиры (ФОТО)

Пожар в доме на улице Антона Валека начался вчера около семи часов вечера. В квартире на 8-м этаже загорелись вещи. На место пожара приехали пять пожарных автомобилей. Были развернуты две лестницы, чтобы потушить огонь.Спасатели проводили эвакуацию жильцов высотки.

Позже под окнами горящей квартиры было найдено тело 34-летнего мужчины. Оказалось, погибший проживал в полыхавшей квартире.

По словам очевидцев, мужчина выбежал на балкон, спасаясь от огня, и перепрыгнул через перегородку. Несколько секунд он висел, держась руками за карниз, но не выдержал и сорвался.

Трагедия произошла на глазах сына погибшего. Как сообщают местные жители, мальчик в отчаянии бегал по двору и кричал: «Там мой папа!».

Причины пожара выясняются. Тело погибшего отправили на судмедэкспертизу.

В минувшую пятницу в пятиэтажке на Красном Камне тоже горела квартира. Пожар начался из-за того, что хозяин забыл потушить сигарету.