Утро начинается не с кофе: сегодня в квартиру свердловского министра госимущества нагрянули с обыском следователи и ФСБ

Поводом для визита силовиков к Пьянкову послужил выкуп частных зданий у Центрального стадиона, на котором будут проходить матчи Чемпионата мира по футболу. В частности, спецслужб интересовало, каким образом трехэтажный дом на улице Репина находится на территории спортобъекта, не числившись при этом в списке реконструируемых объектов. Собственники продали здание третьему лицу, а после его перекупило МУГИСО за 230 миллионов рублей.

После обыска в квартире министра, спецслужбы отправились с той же целью в его офис. Силовики заявляют, что обыски проходят в рамках уголовного дела по факту коррупции в министерстве.

Как сообщают представители УФСБ, руководство МУГИСО через посредников получило взятку в размере 31,5 миллиона рублей за покровительство и содействие в выкупе по завышенной цене спортивного объекта, принадлежащего взяткодателю.

Во время проверки рабочего кабинета главы МУГИСО, министерство продолжает работать в штатном режиме.