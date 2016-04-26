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Утро начинается не с кофе: сегодня в квартиру свердловского министра госимущества нагрянули с обыском следователи и ФСБ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Утро начинается не с кофе: сегодня в квартиру свердловского министра госимущества нагрянули с обыском следователи и ФСБ

26 апреля 2016, 15:30ПроисшествияТимофей Данилов
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