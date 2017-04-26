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35-летняя автоледи не справилась с управлением на автотрассе под Ревдой и опрокинулась в реку: ее спасли сотрудники ДПС (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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35-летняя автоледи не справилась с управлением на автотрассе под Ревдой и опрокинулась в реку: ее спасли сотрудники ДПС (ФОТО)

26 апреля 2017, 19:30Происшествия
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