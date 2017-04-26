35-летняя автоледи не справилась с управлением на автотрассе под Ревдой и опрокинулась в реку: ее спасли сотрудники ДПС (ФОТО)

Под Ревдой, не справившись с управлением, автоледи вылетела с трассы и угодила вместе с машиной в реку.

Едущие на службу полицейские МВД «Ревдинский» увидели женщину, которая тонула в реке, находясь в салоне своей иномарки Peugeot. Они немедленно бросились спасать пострадавшую.

Хотя глубина и была неглубокой, но самостоятельно автоледи выбраться из автомобиля не могла. Два старших лейтенанта ГИБДД организовали операцию по спасению: зацепили тросом иномарку, привязали к своей патрульной машине и вытянули из воды тонущее транспортное средство.

После этого женщину усадили в служебный автомобиль, чтобы она согрелась. Машину автовладелицы вытащили из воды и доставили на автостоянку эвакуатором.

Женщина не получила травм в ДТП, потому что была пристегнута ремнем безопасности. Позже она поблагодарила полицейских за свое спасение, сообщает «Наша газета».