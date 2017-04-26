9 лет колонии строгого режима получили жители Екатеринбурга за посылку с наркотиками из Канады
26 апреля 2017, 10:30Происшествия
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В Екатеринбурге перед судом предстали местные жители, обвиняющиеся по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ и ч. 2 ст. 228 УК РФ.
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Известно, что обвиняемые договорились с неустановленным лицом из Канады о поставке в Россию конопли. Они оплатили наркотики денежными средствами в размере 60 тыс. руб. Из Канады им отправили посылку с 800 гр. конопли.
Так, обвиняемым удалось незаконно переместить на территорию РФ крупную партию наркотиков.
Обоим мужчинам назначено наказание в виде 9 лет колонии строгого режима, сообщает прокуратура Свердловской области.
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