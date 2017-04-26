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До 6 лет тюрьмы грозит сотруднице ломбарда из Алапаевска за хищение денег из кассы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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До 6 лет тюрьмы грозит сотруднице ломбарда из Алапаевска за хищение денег из кассы

26 апреля 2017, 10:15Происшествия
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