До 6 лет тюрьмы грозит сотруднице ломбарда из Алапаевска за хищение денег из кассы
26 апреля 2017, 10:15Происшествия
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В Алапаевске ожидает суда сотрудница ломбарда, обвиняющаяся в мошенничестве в особо крупном размере.
Сюжеты: Алапаевск
Как сообщает прокуратура Свердловской области, женщина, работая товароведом в ломбарде, составляла поддельные залоговые билеты, по которым похищала из кассы деньги. Обвиняемая сообщает, что таким образом она помогала сестре погасить кредит.
Так, женщина смогла похитить более 800 тыс. руб. Ей грозит до шести лет тюрьмы.
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