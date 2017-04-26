Мужчина пришел занять денег и обворовал своих друзей в Нижнем Тагиле

Женщина выбежала на улицу и позвонила в полицию. Раскрыть кражу по «горячим следам» не удалось. Однако спустя некоторое время, уже в 2017 году, полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался 25-летний местный житель, который дал признательные показания.

Установлено, что мужчина ранее судим. В злополучный день он пошел к знакомым, чтобы занять денег, увидел, что входная дверь в квартиру открыта и вынес из дома телефоны, планшеты и иные ценности.

Потерпевшая была удивлена, что злоумышленником оказался друг ее семьи. В настоящее время дело направлено в суд, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».