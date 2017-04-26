Мужчина пришел занять денег и обворовал своих друзей в Нижнем Тагиле
26 апреля 2017, 10:50Происшествия
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В 2016 году в Нижнем Тагиле в квартире в доме по Октябрьскому проспекту произошла кража. В момент инцидента хозяйка квартиры спала. Когда она проснулась, то обнаружила, что входная дверь открыта, а из дома пропали сотовые телефоны и планшеты.
Сюжеты: Нижний Тагил
Женщина выбежала на улицу и позвонила в полицию. Раскрыть кражу по «горячим следам» не удалось. Однако спустя некоторое время, уже в 2017 году, полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался 25-летний местный житель, который дал признательные показания.
Установлено, что мужчина ранее судим. В злополучный день он пошел к знакомым, чтобы занять денег, увидел, что входная дверь в квартиру открыта и вынес из дома телефоны, планшеты и иные ценности.
Потерпевшая была удивлена, что злоумышленником оказался друг ее семьи. В настоящее время дело направлено в суд, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».
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