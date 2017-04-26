Неизвестный обстрелял несколько автомобилей во дворе дома на Сортировке в Екатеринбурге (ФОТО)
26 апреля 2017, 10:00Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге в дневное время в одном из дворов на Сортировке неизвестный обстрелял несколько автомобилей.
Сюжеты: Екатеринбург
Примечательно, что все поврежденные машины оказались марки «Форд Фокус» серого цвета. Как сообщает Е1, повреждено четыре автомобиля. Владелец одной из машин уже написал заявление в полицию.
Собственники остальных автомобилей еще не видели последствий инцидента. Стоит заметить, что у всех машин прострелены стекла.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: Е1
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей