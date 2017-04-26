Невменяемый водитель «десятки» врезался в карету скорой помощи в Екатеринбурге (ФОТО)

Как пишет Е1, водитель отечественного автомобиля проезжал перекресток на красный сигнал светофора и врезался в машину медиков.

Очевидцы утверждают, что водитель «десятки» был в неадекватном состоянии – он нарушал ПДД, его мотало по дороге, он выезжал на встречную полосу. После столкновения мужчина предпочел лечь спать.