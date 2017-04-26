Невменяемый водитель «десятки» врезался в карету скорой помощи в Екатеринбурге (ФОТО)
26 апреля 2017, 09:35Происшествия
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В Екатеринбурге минувшей ночью водитель на «десятке» врезался в карету скорой помощи. Пострадавших нет.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Е1, водитель отечественного автомобиля проезжал перекресток на красный сигнал светофора и врезался в машину медиков.
Очевидцы утверждают, что водитель «десятки» был в неадекватном состоянии – он нарушал ПДД, его мотало по дороге, он выезжал на встречную полосу. После столкновения мужчина предпочел лечь спать.
Прибывшие на место ДТП правоохранители отправили виновника аварии на медосвидетельствование. Вероятно, мужчина находился под действием алкоголя или наркотиков.
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Фото: Е1
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