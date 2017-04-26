Одна из пострадавших от действий интернет-мошенников в Нижнем Тагиле лишилась 140 000 рублей (ФОТО)

Полиция Нижнего Тагила возбудила несколько уголовных дел по фактам совершенных через интернет преступлений по статье «мошенничество с причинением значительного ущерба». При этом МУ МВД «Нижнетагильское» отмечает: несмотря на многочисленные предупреждения граждан через СМИ о действиях аферистов, граждане все же остаются недостаточно бдительны и попадаются на уловки мошенников.

Так, например, пострадала 50-летняя жительница ГГМ: она стала жертвой действий интернет-мошенников и лишилась 140 000 рублей, снятых с ее счета. Женщина зашла на сайт одного из банков и ввела свои пароль и логин от личного кабинета. После на экране высветилось, что произошла ошибка и нужно ввести номер телефона, по которому с ней должен связаться сотрудник банка.

На этот номер ей пришло SMS-сообщение с кодом, который она ввела. В этот момент с ее счета исчезли 140 000 рублей. При расследовании выяснилось, что это фишинговый сайт, оболочка которого полностью схожа с оригинальным сайтом, но на самом деле он принадлежит мошенникам.

С интернет-мошенниками столкнулась и молодая тагильчанка, которая хотела подешевле купить контрактный двигатель. На сайте автозапчастей она заполнила форму для покупателя. С ней связались по телефону и попросили оплатить покупку, что она и сделала. Двигатель после перечисления денег девушка не дождалась. Через некоторое время перестал существовать и сайт, где она оформляла заказ.

Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

Полиция Нижнего Тагила напоминает гражданам: ни в коем случае нельзя передавать незнакомым людям свои персональные данные, данные банковской карты, позволяющие получить доступ к вашему счету. В случае, если вы не знаете, что делать в затруднительной ситуации, когда вас просят сообщить эти данные или перечислить деньги, положите трубку и позвоните в полицию. Если вы все-таки уже успели перевести деньги незнакомым лицам, нужно как можно быстрее обратиться в банк, подать заявление об отмене транзакции и написать заявление в полицию.