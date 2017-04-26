Произошедший из-за непотушенной сигареты пожар в Каменске-Уральском унёс жизнь женщины (ФОТО)
26 апреля 2017, 09:05Происшествия
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В Каменске-Уральском накануне произошел серьезный пожар в одной из квартир многоэтажного дома. По сообщению МЧС по Свердловской области, есть погибший и пострадавший, передает KU66.ru.
Предварительно известно, что возгорание произошло из-за непотушенной сигареты.
Соседи рассказали, что хозяин квартиры, бывший афганец, нередко устраивал пьяные посиделки. В пожаре погибла его сожительница, сам мужчина находится без сознания с восемнадцатью процентами ожогов тела.
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Фото: KU66.ru
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