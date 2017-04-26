Житель Нижнего Тагила оказался в коме после выписки из больницы Екатеринбурга: его ждёт эвакуация медицинским вертолётом (ФОТО)

Трагическую историю Артёма в социальных сетях изложил его брат – Иван. Дело в том, что несколько лет назад у молодого мужчины была диагностирована неизлечимая болезнь, поражающая кишечник.

Несколько лет назад у него [Артёма – прим. ред.] диагностировали болезнь Крона - это поражение кишечника. Лекарства, излечивающего на 100%, от этой болезни нет, а только лишь облегчающие симптомы. На нем испробовали кучу лекарств, но ничего не помогает. Человек исчезает на глазах. Он очень сильно похудел, так как любая еда вызывала у него очень сильные боли в кишечнике рассказал Иван в социальных сетях.

Фотография из социальных сетей.

Чтобы помочь молодому человеку, медики решили провести сложную операцию. Однако, к сожалению, по словам близких мужчины, после операции у мужчины случилось серьёзное осложнение, из-за которого он оказался в коме.

[Врачами] было решено вывести стому и удалить часть кишечника. Операцию проводили в Областной больнице, но, как у нас это привыкли делать, выписали позже, чем отпустили (21.04.2017) из больницы, не досмотрев и не убедившись в качестве проведенной операции. 23.04.2017 в 19:00 моего брата увезли в ЦГБ №1 Нижнего Тагила с диагнозом - перитонит на начальной стадии. Произошло заражение крови поделился в социальных сетях брат Артёма – Иван.

Как сообщают близкие попавшего в беду тагильчанина, по состоянию на 26 апреля мужчина ожидает транспортировки из Нижнего Тагила в Екатеринбург.

Артёма должны перевезти в Екатеринбург - в Областную больницу на ул. Волгоградская рассказала журналистам TagilCity.ru мама тагильчанина, находящегося в коме.

По словам его брата – Ивана, транспортировку предполагается провести с помощью вертолёта МЧС.

Ему вычистили брюшную полость уже два раза. Артём в искусственной коме.Мать была у него, он подключен к куче трубок. 25 апреля его должны были на вертолете МЧС переместить в Областную больницу. Но, врачи, проводившие тогда операцию, отказываются принимать его поделился в социальных сетях тагильчанин Иван.

По последним данным, 26 апреля за мужчиной всё же вылетел вертолёт медицины катастроф.

Запись брата попавшего в беду мужчины в социальных сетях.

В Свердловской областной клинической больнице №1 подтвердили, что тагильчанин действительно находился у них на лечении.

Пациент с таким ФИО действительно находился на лечении в стационаре в отделении колопроктологии. За информацией о ситуации вам лучше обратиться туда рекомендовали в приёмной стационара журналистам TagilCity.ru.

В указанном отделении журналистам TagilCity.ru получить комментарии не удалось. Редакцией портала будут направлены необходимые запросы.