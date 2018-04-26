17-летняя екатеринбурженка погибла в результате падения с балкона многоэтажного дома

Очевидцы рассказали, что погибшая была на балконе, который находится в общественном доступе, то есть не принадлежит ни одной из квартир. Попасть на место мог кто угодно, передаёт екатеринбургское издание E1.ru.

На место происшествия были вызваны сотрудники следственного комитета области, которые выясняли обстоятельства трагедии. Будут отрабатываться все возможные версии трагедии.

Жители дома, в свою очередь, рассказали, что на балконах и даже крышах домов нередко собираются лица подросткового возраста. Более того, молодые люди, рискуя жизнью, перелезают с лоджии последнего этажа прямо на крышу многоэтажного дома.