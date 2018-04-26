Екатеринбургская модель из шоу «Холостяк» попала в ДТП в Москве (ВИДЕО)

Дарья Клюкина, недавно снявшаяся в клипе Вована из «Реальных пацанов», и её подруги собирались покинуть кафе и уже сидели в машине. Водитель иномарки нарушил правила дорожного движения, повернув на парковку с третьего ряда. В итоге он врезался в переднюю часть автомобиля девушек.