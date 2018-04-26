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«Не подготовили реанимацию»: 4-летняя девочка умерла в больнице в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Не подготовили реанимацию»: 4-летняя девочка умерла в больнице в Нижнем Тагиле

26 апреля, 16:20Происшествия
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