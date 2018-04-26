«Приехали, а медики спят»: известны подробности смерти 4-летней тагильчанки

В Нижнем Тагиле на этой неделе умерла 4-летняя девочка. Редакции TagilCity.ru стали известны подробности трагедии.

Девочка заболела некоторое время назад, простыла. Родители ее лечили, потом были сданы анализы, в которых не было обнаружено отклонений от нормы. После выздоровления малышка посещала садик, потом вновь приболела, находилась на больничном. Родители давали ей лекарства, в том числе антибиотики, по назначению врача и принимали все меры, необходимые для выздоровления ребенка. Однако девочке становилось хуже. Было принято решение звонить в скорую.

Температура была 37,7, возможно, все это произошло из-за приема антибиотиков. После них состояние ухудшилось. До последнего не хотели их давать сказал близко знакомый с семьей собеседник редакции.

Собеседник редакции отметил, что скорая вызывалась дважды, так как машина ехала 20 минут и родители не могли ждать - малышке становилось хуже. У девочки похолодели руки и ноги.

Приехавшая на вызов скорая не стала осматривать и слушать ребенка. Девочке поставили укол, после которого резко до 35 градусов упала температура. Ребенка укутали в одеяло и экстренно госпитализировали. Уже в машине медики звонили в инфекционную больницу и просили готовить реанимационные мероприятия, сообщив, что везут ребенка в тяжелом состоянии.

По дороге в больницу девочка перестала дышать.

Они приехали, а врачи там спят, ничего не готово, хотя просили реанимацию подготовить. Ни уколы в сердце, ни искусственное дыхание не помогли. Врачи сказали, что сердечко не выдержало у малышки рассказал участник событий.

Получить оперативные комментарии у руководства инфекционной больницы в Нижнем Тагиле не удалось. Редакция TagilCity.ru будет следить за развитием ситуации.