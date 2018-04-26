Свердловчанин получил 2 года тюрьмы за смерть женщины-пешехода
33-летний житель Свердловской области получил срок за то, что, управляя Niva Chevrolet и находясь в состоянии алкогольного опьянения, он насмерть сбил человека.
Смертельное ДТП произошло 13 февраля 2018 года в Сысертском районе. Подсудимый ехал в сторону села Щелкун, на его спидометре было 80 км/ч. В какой-то момент автомобиль занесло, и он выехал на обочину, где в это время находилась женщина-пешеход.
46-летняя свердловчанка скончалась в результате аварии.
Следователи в ходе разбирательства установили, что подсудимый выпил около трёх литров спиртного. Какого именно - не уточняется.
Суд Сысерти вынес свердловчанину приговор: три года лишения свободы, которые он проведёт в колонии-поселении.
Также суд лишил его права заниматься работой, подразумевающей управление транспортными средствами. Ограничение на деятельность продлится три года, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
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