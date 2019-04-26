В Екатеринбурге пенсионерку сбил трамвай на площади 1905 года

По словам очевидцев, жительница Екатеринбурга направлялась к трамваю № 13. По дороге женщина беседовала по телефону и не заметила подъезжающий трамвай № 26. От удара по касательной пенсионерка упала на брусчатку. Через некоторое время к месту происшествия прибыл автомобиль реанимации.