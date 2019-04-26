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В Екатеринбурге пенсионерку сбил трамвай на площади 1905 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге пенсионерку сбил трамвай на площади 1905 года

Сегодня, 15:11ПроисшествияФото: Е1
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