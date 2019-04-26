В Екатеринбурге загорелся поезд на станции Шарташ
Сегодня, 18:55ПроисшествияФото: «Инцидент Екатеринбург»
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26 апреля в Екатеринбурге на станции Шарташ произошло возгорание в одном из составов, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
По информации из ГУ МЧС России по Свердловской области, пострадал один вагон. На место происшествия прибыли 15 сотрудников МЧС, в тушении были задействованы 4 единицы спецтехники. Пламя удалось потушить в течение получаса. Информации о пострадавших нет.
В управлении на транспорте рассказали, что загорелся вагон-теплушка.
Причины возгорания выясняются.
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По словам начальника пресс-службы ведомства, инцидент не повлияет на организацию движения остальных пассажирских и грузовых поездов, так как поезд находился в парке отстоя.
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