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В Екатеринбурге загорелся поезд на станции Шарташ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге загорелся поезд на станции Шарташ

Сегодня, 18:55ПроисшествияФото: «Инцидент Екатеринбург»
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