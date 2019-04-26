В Екатеринбурге загорелся поезд на станции Шарташ

По информации из ГУ МЧС России по Свердловской области, пострадал один вагон. На место происшествия прибыли 15 сотрудников МЧС, в тушении были задействованы 4 единицы спецтехники. Пламя удалось потушить в течение получаса. Информации о пострадавших нет.