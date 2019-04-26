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В Красноярске крупный пожар возник на территории завода ракетной техники
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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5031705

В Красноярске крупный пожар возник на территории завода ракетной техники

Сегодня, 20:02ПроисшествияФото: Анастасия Чебан/ РИА Новости
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