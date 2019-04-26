В Красноярске крупный пожар возник на территории завода ракетной техники
В Красноярске горит корпус на территории завода ракетно-строительной техники «Красмаш», сообщает ГУ МЧС Красноярского края.
Пламя возникло в одном из корпусов по производству холодильного оборудования. Площадь пожара составила 5 000 квадратных метров.
В пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщают, что в горящем здании обрушилась кровля. Площадь обрушения составила 2,5 тысячи квадратных метров. Пожару присвоен максимальный для края четвертый ранг. По предварительным данным, пострадавших нет.
Горят склады «Бирюса», а зданиям «Красмаша» ничего не угрожает, сообщает ИА ТАСС, ссылаясь на госкорпорацию «Роскосмос».
В тушении задействованы 64 человека личного состава и 16 автоцистерн.
Очевидцы сообщают о густом столбе черного дыма высотой 40 метров над зданиями завода, который виден со всех районов города.
ОА «Красмаш» основан в 1932 году и является одним из основных производителей ракетно-космической техники в России. Завод выпускает морские баллистические ракеты «Синева». Кроме того, на заводе ведутся работы по созданию стратегического ракетного комплекса с межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат».