В Красноярске крупный пожар возник на территории завода ракетной техники

Пламя возникло в одном из корпусов по производству холодильного оборудования. Площадь пожара составила 5 000 квадратных метров.

В пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщают, что в горящем здании обрушилась кровля. Площадь обрушения составила 2,5 тысячи квадратных метров. Пожару присвоен максимальный для края четвертый ранг. По предварительным данным, пострадавших нет.

Горят склады «Бирюса», а зданиям «Красмаша» ничего не угрожает, сообщает ИА ТАСС, ссылаясь на госкорпорацию «Роскосмос».

В тушении задействованы 64 человека личного состава и 16 автоцистерн.

Очевидцы сообщают о густом столбе черного дыма высотой 40 метров над зданиями завода, который виден со всех районов города.

Видео Видео: Константин Игоревич, ЧП Красноярск

Видео Видео: Вадим Машуков, ЧП Красноярск