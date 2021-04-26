Десятки клещей принесли жители Екатеринбурга с прогулки по парку

Десятки клещей принесли в минувшие выходные жители Екатеринбурга с прогулки по парку. Кровососущих, которые являются переносчиками опасных заболеваний, они сняли с себя и со своей собаки.

В воскресенье, 25 апреля супружеская пара из Екатеринбурга, вернувшись с прогулки по парку Победы на Уралмаше, обнаружили на себе большое количество клещей. Видео «улова» они поделились с редакцией Е1, подчеркнув, что сняли с себя около 50 «пассажиров». Гуляли по тропинкам, пес, понятно, сбоку по кустам бегал и зарослям прошлогодней травы. Дома с себя снял двух клещей, с супруги — трех, остальных — с пса, рассказал житель Екатеринбурга. Напомним, региональный Роспотребнадзор озвучил, какие территории с клещами являются наиболее опасными в Свердловской области. По данным ведомства, клещи активизировались в 48 муниципалитетах области. Наиболее опасные территории с клещами названы в Свердловской области

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