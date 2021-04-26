Мать умершей от ожогов девочки в Кировграде признали виновной в гибели дочери

Мать умершей от ожогов девочки в Кировграде признали виновной в гибели дочери
Сегодня, 15:58ПроисшествияФото: pixabay.com
Мать умершей от ожогов девочки в Кировграде признали виновной в оставлении 5-летней дочери в опасности, выразившемся в несвоевременном обращении за медицинской помощью, что повлекло гибель ребенка.

5-летняя девочка опрокинула на себя кастрюлю с кипятком днем 31 декабря 2020 года, но ее мать так и не вызвала «скорую», чтобы помочь искалеченному ребенку. Девочка в результате происшествия получила телесные повреждения в виде термических ожогов туловища и конечностей 2-3 степени (45-50% площади тела), рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Осознавая, что ее дочь находится в опасном состоянии вследствие получения ожогов, осужденная не предприняла мер по вызову скорой медицинской помощи и не обратилась в медицинское учреждение. В результате чего малолетний ребенок скончался от полученных ожогов вечером 1 января 2021 года, уточнили в ведомстве.

Кировградский суд признал жительницу Кировграда, 1975 года рождения виновной в оставлении в опасности дочери (статья 125 УК РФ). Ей назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства ежемесячно.

Как отметили в прокуратуре, приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, жительница Кировграда, которая в октябре 2020 года забила до смерти молотком 7-летнюю дочь, отправилась на принудительное лечение вместо тюремного заключения. Женщину признали невменяемой.

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