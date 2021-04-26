Подрядчику тагильского эко-парка будет выставлена претензия за падение девочки

Подрядчику тагильского эко-парка будет выставлена претензия за падение девочки
Сегодня, 16:11ПроисшествияФото: pixabay.com
Подрядной организации Экопарка в Нижнем Тагиле будет выставлена претензия после падения девочки с конструкций на детской площадке.

26 апреля 2021 состоялась комиссия по обследованию игровой конструкции на которой произошла травма ребенка. Осмотр произведен в присутствии подрядной организации ООО «ГИДРАВЛИКА».

В результате выезда выявлена целостность каната, но обнаружено отсутствие крепления (болтового соединения).

По заключенному муниципальному контракту, подрядчик должен производить осмотр и протягивание болтовых соединений.

Исходя из нарушений, ООО «ГИДРАВЛИКЕ» будет выставлена претензия, сообщили TagilCity.ru в пресс службе мэрии.

Напомним, 25 апреля около 17.00 на детской площадке на Муринских прудах в Нижнем Тагиле девочка упала с высоты двух метров из-за того, что оборвался канат. Скорую медицинскую помощь вызвали свидетели происходящего.

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