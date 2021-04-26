Сбивший насмерть пешехода водитель скрылся с места аварии под Екатеринбургом

Сотрудники областной Госавтоинспекции разыскивают водителя, сбившего насмерть пешехода в ночь на 23 апреля недалеко от Верхнего Дуброво. Он скрылся с места аварии.

Ни марка, ни госномер автомобиля, который сбил пешехода на первом километре автодороги между Тюменским трактом и поселком Верхнее Дуброво около 00.30 в пятницу, 23 апреля пока не известны, сообщает Е1, ссылаясь на пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. 54-летний мужчина, угодивший под колеса машины на неосвещенном участке дороги, скончался от травм на месте происшествия. На его одежде не было световозвращающих элементов. Примерно за 40 минут до гибели он разговаривал по телефону с родными и сообщил, что скоро вернется с работы домой, рассказали в УГИБДД. Там отметили, что виновник смертельной аварии ехал со стороны Верхнего Дуброво. Предполагаемого виновника сейчас разыскивают сотрудники полиции. Они призывают скрывшегося с места ДТП добровольно явиться в отдел полиции. Те, кто стал очевидцем аварии или владеет информацией о водителе, просят звонить в дежурную часть по телефонам 8 34377 7 13 02 или 8 904 983 14 25. Напомним, 20 апреля водитель легковушки сбил байкера в центре Екатеринбурга и скрылся с места происшествия. Мотоциклист получил перелом позвоночника. Сбил байкера и скрылся с места ДТП водитель легового автомобиля в Екатеринбурге

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