15-летний подросток-водитель погиб в ДТП с грузовиком на въезде в Нижний Тагил

15-летний подросток-водитель погиб в ДТП с грузовиком на въезде в Нижний Тагил
15-летний подросток-водитель погиб в ДТП с грузовиком на въезде в Нижний Тагил
Сегодня, 11:02ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
В ДТП с грузовиком, которое произошло вечером 25 апреля на Северном въезде в Нижний Тагил, погиб 15-летний подросток. Он управлял легковым автомобилем.

По предварительным данным, юноша не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он врезался в грузовик «Вольво» с прицепом, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД.

В результате иномарка загорелась. 15-летний мальчик скончался на месте до приезда медиков. Сотрудники ГИБДД установили, что погибший проживал в селе Лая, а автомобиль принадлежал его матери. Она учится в автошколе и купила авто, чтобы ездить на нем после получения прав. На нем пока передвигался отец матери скончавшегося подростка.

Фото:Отдел пропаганды ГИБДД

В тот вечер мальчик ночевал у бабушки с дедушкой. Ключи были в свободном доступе.

Водитель грузовика рассказал, что иномарка внезапно появилась перед ним и он не успел затормозить. Мужчина имеет стаж вождения 14 лет. При осмотре транспорта установлено, что на тахографе нет карты водителя. За это на водителя составлен протокол.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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