15-летний подросток-водитель погиб в ДТП с грузовиком на въезде в Нижний Тагил

В результате иномарка загорелась. 15-летний мальчик скончался на месте до приезда медиков. Сотрудники ГИБДД установили, что погибший проживал в селе Лая, а автомобиль принадлежал его матери. Она учится в автошколе и купила авто, чтобы ездить на нем после получения прав. На нем пока передвигался отец матери скончавшегося подростка.