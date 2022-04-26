15-летний подросток взял у мамы машину и попал в смертельное ДТП у Нижнего Тагила

15-летний подросток взял у мамы машину и попал в смертельное ДТП у Нижнего Тагила
15-летний подросток взял у мамы машину и попал в смертельное ДТП у Нижнего Тагила
Сегодня, 16:49ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
Школьник из села Лая, взявший без спроса мамин автомобиль Daewoo Nexia, погиб в аварии, столкнувшись с лесовозом около Нижнего Тагила. ДТП произошло вечером 25 апреля 2022 года.

Подросток остался на ночь у бабушки и дедушки. Он взял ключи от иномарки и решил поехать в Нижний Тагил, а по пути, не справившись с управлением, влетел в грузовую машину. Скончался пострадавший до приезда скорой помощи, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Фото:Отдел пропаганды ГИБДД

Машину, как выяснилось, покупала мама мальчика, которая учится в автошколе. Она планировала ездить на ней после получения прав на вождение.

Напомним, недавно в Нижнем Тагиле под машину попал велосипедист. Врачи осмотрели пострадавшего и отвезли в больницу.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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