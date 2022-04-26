15-летний подросток взял у мамы машину и попал в смертельное ДТП у Нижнего Тагила

Подросток остался на ночь у бабушки и дедушки. Он взял ключи от иномарки и решил поехать в Нижний Тагил, а по пути, не справившись с управлением, влетел в грузовую машину. Скончался пострадавший до приезда скорой помощи, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Машину, как выяснилось, покупала мама мальчика, которая учится в автошколе. Она планировала ездить на ней после получения прав на вождение.
Напомним, недавно в Нижнем Тагиле под машину попал велосипедист. Врачи осмотрели пострадавшего и отвезли в больницу.