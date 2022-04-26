Дети отравились во время учебных сборов в Свердловской области

Проверка проводится в отношении оздоровительного лагеря «Дружба» Свердловской области, на базе которого проводились учебно-тренировочные сборы «Школа безопасности», так как участники сборов отравились. Сборы проходили с 22 по 25 апреля.

Дети, вернувшись со сборов, жаловались на тошноту и слабость, которые у них возникли еще в лагере. Сейчас сотрудниками регионального ГУ МЧС проводится проверка по факту отравления, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области. По словам представителей, проводящих проверку, на сборах присутствовал медработник, который каждый день осматривал участников. Во время мероприятия дети ни на что не жаловались. Напомним, с 30 мая по 3 июня 2022 года в Нижнем Тагиле пройдут учебные сборы десятиклассников, а также учеников частной «Православной гимназии». Эксперты оценили влияние Ибрагима Абдулкадырова в кланах Нижнего Тагила

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