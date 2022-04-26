Дети отравились во время учебных сборов в Свердловской области

Дети, вернувшись со сборов, жаловались на тошноту и слабость, которые у них возникли еще в лагере. Сейчас сотрудниками регионального ГУ МЧС проводится проверка по факту отравления, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
По словам представителей, проводящих проверку, на сборах присутствовал медработник, который каждый день осматривал участников. Во время мероприятия дети ни на что не жаловались.
Напомним, с 30 мая по 3 июня 2022 года в Нижнем Тагиле пройдут учебные сборы десятиклассников, а также учеников частной «Православной гимназии».