Легковой автомобиль столкнулся с лесовозом на подъезде к Нижнему Тагилу

Напомним, 24 апреля под Екатеринбургом произошло еще одно ДТП, в котором пострадали три школьника. С ними был в машине их учитель. Оказалось, что он был нетрезв. Позднее стало известно, что за рулем автомобиля находился не он, а его ученик.