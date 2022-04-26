Легковой автомобиль столкнулся с лесовозом на подъезде к Нижнему Тагилу

Легковой автомобиль столкнулся с лесовозом на подъезде к Нижнему Тагилу
Легковой автомобиль столкнулся с лесовозом на подъезде к Нижнему Тагилу
Сегодня, 08:18ПроисшествияФото: 1MI
На подъезде к Нижнему Тагилу со стороны Серова 25 апреля вечером произошло ДТП. Легковой автомобиль и лесовоз столкнулись лоб в лоб.

Легковой автомобиль получил сильные повреждения. После столкновения он загорелся, сообщили очевидцы в группе «Инцидент Нижний Тагил» Вконтакте.

На место прибыли три автомобиля ГИБДД, сотрудники МЧС, а также скорая помощь. Количество пострадавших не уточняется.

Фото:«Инцидент Нижний Тагил» Вконтакте

Напомним, 24 апреля под Екатеринбургом произошло еще одно ДТП, в котором пострадали три школьника. С ними был в машине их учитель. Оказалось, что он был нетрезв. Позднее стало известно, что за рулем автомобиля находился не он, а его ученик.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
происшествиедтпНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы