Легковой автомобиль столкнулся с лесовозом на подъезде к Нижнему Тагилу

Легковой автомобиль получил сильные повреждения. После столкновения он загорелся, сообщили очевидцы в группе «Инцидент Нижний Тагил» Вконтакте.
На место прибыли три автомобиля ГИБДД, сотрудники МЧС, а также скорая помощь. Количество пострадавших не уточняется.
Напомним, 24 апреля под Екатеринбургом произошло еще одно ДТП, в котором пострадали три школьника. С ними был в машине их учитель. Оказалось, что он был нетрезв. Позднее стало известно, что за рулем автомобиля находился не он, а его ученик.