На клещей в парке «Народный» пожаловались жители Нижнего Тагила

Четыре клеща на своей собаке обнаружила женщина после того, как погуляла с ней в парке. Другая тагильчанка рассказала об аналогичном случае в группе «Типичный Тагильчанин».
Роспотребнадзор заявил, что начинается сезон клещевых инфекций в Свердловской области. Уже официально зафиксировано 437 случаев с присосавшимися к людям клещами.
Также представители Роспотребнадзора сообщили, что в этом году в регионе планируется акарицидная обработка на территории площадью 10100 гектаров. Из-за погодных условий обработки пока не начаты.
Напомним, в 2022 году в течение апреля в Нижнем Тагиле были укушены 10 человек.