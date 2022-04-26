На клещей в парке «Народный» пожаловались жители Нижнего Тагила

На клещей в парке «Народный» пожаловались жители Нижнего Тагила
На клещей в парке «Народный» пожаловались жители Нижнего Тагила
Сегодня, 15:27ПроисшествияФото: 1МI
Тагильчане рассказали о клещах, которых они нашли на своих собаках после того, как побывали в парке «Народный».

Четыре клеща на своей собаке обнаружила женщина после того, как погуляла с ней в парке. Другая тагильчанка рассказала об аналогичном случае в группе «Типичный Тагильчанин».

Роспотребнадзор заявил, что начинается сезон клещевых инфекций в Свердловской области. Уже официально зафиксировано 437 случаев с присосавшимися к людям клещами.

Также представители Роспотребнадзора сообщили, что в этом году в регионе планируется акарицидная обработка на территории площадью 10100 гектаров. Из-за погодных условий обработки пока не начаты.

Напомним, в 2022 году в течение апреля в Нижнем Тагиле были укушены 10 человек.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
Свердловская областьпроисшествиеклещиНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы