На клещей в парке «Народный» пожаловались жители Нижнего Тагила

Тагильчане рассказали о клещах, которых они нашли на своих собаках после того, как побывали в парке «Народный».

Четыре клеща на своей собаке обнаружила женщина после того, как погуляла с ней в парке. Другая тагильчанка рассказала об аналогичном случае в группе «Типичный Тагильчанин». Роспотребнадзор заявил, что начинается сезон клещевых инфекций в Свердловской области. Уже официально зафиксировано 437 случаев с присосавшимися к людям клещами. Также представители Роспотребнадзора сообщили, что в этом году в регионе планируется акарицидная обработка на территории площадью 10100 гектаров. Из-за погодных условий обработки пока не начаты. Напомним, в 2022 году в течение апреля в Нижнем Тагиле были укушены 10 человек. Эксперты оценили влияние Ибрагима Абдулкадырова в кланах Нижнего Тагила

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