Попавший в ДТП учитель с учениками из екатеринбургской школы рассказал свою версию

Учитель математики из Екатеринбурга, попавший в аварию вместе со своими учениками, с которыми ехал в машине, рассказал, как все было.

Молодой педагог не был пьян в тот день. Утром он выпил одну бутылку пива, а в момент происшествия был абсолютно трезвым. За руль он так же не садился. Автомобиль он взял в аренду, чтобы ученик из его класса потренировался в вождении, так как он готовился к сдаче на права, пишет Е1. По словам мужчины, дорога, по которой они ехали, оказалась сложной, а у его подопечного в вождении еще мало опыта, хоть он и умеет уже водить. На данный момент учитель отстранен от проведения уроков. Департаментом образования проводится внутреннее расследование и ждет итогов проверки. Родители учеников встали на защиту педагога. По их словам, мужчина хороший учитель и человек, по-доброму относящийся к ученикам. А заменить его другим учителем школа не смогла, так как уроки математики сейчас в школе не ведутся. Напомним, родители ученика одной из школ Екатеринбурга обратились в Следственный комитет с жалобой на учительницу, которая якобы порвала их сыну рубашку. Как потом выяснилось, подобного инцидента не было, а сам ученик вел себя на уроке нахально. Эксперты оценили влияние Ибрагима Абдулкадырова в кланах Нижнего Тагила

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