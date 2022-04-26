Родители ученика школы №1 пожаловались на учителя в СК в Екатеринбурге

Родители обратились в Следственный комитет Екатеринбурга с просьбой разобраться в инциденте между их ребенком и учительницей, которая якобы порвала ему рубашку.

В какой-то момент педагог схватила мальчика, когда он вынимал из сумки канцелярские принадлежности, и стала его трясти, в результате чего у него порвалась рубашка. После этого случай остальных учащихся класса и их родителей стали вызывать к следователю, пишет Е1. Мама ученика утверждала, что учительница относится к некоторым детям с предубеждением, кричит на них и даже может ударить учебником. Однако в ходе дела выяснилось, что подросток по-хамски вел себя во время урока. Родители других учеников выдвинули просьбу проверить семью этого ученика, провести психологическую экспертизу, а также привлечь внимание органов опеки. Дело было передано из ПДН в Следственный комитет. Мать мальчика итоги проверки еще не видела, так как, по ее словам, их ей не показывали. Хамское поведение своего ребенка женщина отрицает. Директор школы провел беседу с учительницей, в ходе которой попросил быть в дальнейшем посдержаннее. Инцидент с порванной рубашкой не подтвердился ни Следственным комитетом, ни внутренним расследованием. Напомним, 24 апреля 2022 года в ДТП попали пьяный учитель и его ученики. Учитель якобы сидел за рулем, но оказалось, что автомобилем управлял один из учеников. Эксперты оценили влияние Ибрагима Абдулкадырова в кланах Нижнего Тагила

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter