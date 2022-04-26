Родители ученика школы №1 пожаловались на учителя в СК в Екатеринбурге

Родители ученика школы №1 пожаловались на учителя в СК в Екатеринбурге
Родители ученика школы №1 пожаловались на учителя в СК в Екатеринбурге
Сегодня, 18:22ПроисшествияФото: 1МI
Родители обратились в Следственный комитет Екатеринбурга с просьбой разобраться в инциденте между их ребенком и учительницей, которая якобы порвала ему рубашку.

В какой-то момент педагог схватила мальчика, когда он вынимал из сумки канцелярские принадлежности, и стала его трясти, в результате чего у него порвалась рубашка. После этого случай остальных учащихся класса и их родителей стали вызывать к следователю, пишет Е1.

Мама ученика утверждала, что учительница относится к некоторым детям с предубеждением, кричит на них и даже может ударить учебником. Однако в ходе дела выяснилось, что подросток по-хамски вел себя во время урока. Родители других учеников выдвинули просьбу проверить семью этого ученика, провести психологическую экспертизу, а также привлечь внимание органов опеки.

Дело было передано из ПДН в Следственный комитет. Мать мальчика итоги проверки еще не видела, так как, по ее словам, их ей не показывали. Хамское поведение своего ребенка женщина отрицает.

Директор школы провел беседу с учительницей, в ходе которой попросил быть в дальнейшем посдержаннее. Инцидент с порванной рубашкой не подтвердился ни Следственным комитетом, ни внутренним расследованием.

Напомним, 24 апреля 2022 года в ДТП попали пьяный учитель и его ученики. Учитель якобы сидел за рулем, но оказалось, что автомобилем управлял один из учеников.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
Свердловская областьследственный комитетшколаучительЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы