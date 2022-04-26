Росгвардейцы помогли выбраться из горящего оздоровительного комплекса уральцам

Росгвардейцы помогли выбраться из горящего оздоровительного комплекса уральцам
Росгвардейцы помогли выбраться из горящего оздоровительного комплекса уральцам
Сегодня, 09:59ПроисшествияФото: пресс-служба регионального управления Росгвардии
Сотрудники Росгвардии помогли выбраться гражданам из горящего здания оздоровительного комплекса в Реже.

прапорщики Евгений Антонов, Андрей Федоров и старший сержант Руслан Бакиров во время патрулирования улиц получили сообщение о срабатывании тревожной сигнализации в оздоровительном комплексе в переулке Советский.

Они прибыли на место, где администратор им пояснила, что в номере одного из посетителей произошло возгорание, а в соседнем остались люди, которым нужна помощь.

Правоохранители вызвали пожарных и бригаду скорой помощи, а затем приступили к эвакуации. Сильное задымление не позволило им пробраться на второй этаж. Тогда силовики нашли лестницу, вытащили ее на улицу и через окно помогли выбраться 40-летнему мужчине и женщине 1974 года рождения.

Госпитализация гражданам не потребовалась, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
пожарРежРосгвардияспасение
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы