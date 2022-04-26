Росгвардейцы помогли выбраться из горящего оздоровительного комплекса уральцам

Правоохранители вызвали пожарных и бригаду скорой помощи, а затем приступили к эвакуации. Сильное задымление не позволило им пробраться на второй этаж. Тогда силовики нашли лестницу, вытащили ее на улицу и через окно помогли выбраться 40-летнему мужчине и женщине 1974 года рождения.