Росгвардейцы помогли выбраться из горящего оздоровительного комплекса уральцам

прапорщики Евгений Антонов, Андрей Федоров и старший сержант Руслан Бакиров во время патрулирования улиц получили сообщение о срабатывании тревожной сигнализации в оздоровительном комплексе в переулке Советский.
Они прибыли на место, где администратор им пояснила, что в номере одного из посетителей произошло возгорание, а в соседнем остались люди, которым нужна помощь.
Правоохранители вызвали пожарных и бригаду скорой помощи, а затем приступили к эвакуации. Сильное задымление не позволило им пробраться на второй этаж. Тогда силовики нашли лестницу, вытащили ее на улицу и через окно помогли выбраться 40-летнему мужчине и женщине 1974 года рождения.
Госпитализация гражданам не потребовалась, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.