Российский рок-музыкант впал в кому в тюрьме в Таиланде

Ударник из рок-группы Trek, которая много лет назад получила успех в Хабаровске, Андрей Алпатов, впал в кому в тюрьме в Таиланде. 55-летний музыкант находится в тяжелом состоянии в госпитале в Паттайе.

4Группа Trek появилась в 1977 году. Андрей Алпатов стал ударником в 1995 году, а уже в 1997 группа распалась. Музыкант тогда решил отправиться в Таиланд. Он там играл в местных барах, пишет «КП-Хабаровск». Около месяца назад музыкант был арестован и помещен в центр для нелегалов. Причиной стала просрочка визы примерно на 14 лет. При этом отправка осуществляется за собственный счет. Юридически это не считается тюрьмой, но покидать пределы также нельзя. Условия содержания жесткие. На билет мужчина деньги уже нашел и 25 апреля планировал отправиться домой. Однако в камере от жары и волнения ему стало плохо. В результате произошел инсульт. 20 апреля музыкант впал в кому. Сейчас общественники пытаются найти родственников или друзей Андрея, чтобы помочь ему.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter