Стали известны подробности пожара с пострадавшим мальчиком в Арамиле

Троих детей отец вытащил из дома сразу, а трехлетнего мальчика нет, так как он испугался пламени и спрятался под стол. О том, что случился взрыв газа, предположили соседи, которые услышали хлопок. Предположительно, это были удары по стеклу окна, из которого глава семьи вытаскивал детей. Но сотрудники пожарной службы версию с газом отвергли.