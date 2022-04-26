Стали известны подробности пожара с пострадавшим мальчиком в Арамиле

Родители решили устроить своим детям выходной и оставили их дома. После обеда все легли спать, а минут через 30 младший ребенок проснулся и ушел на кухню. Когда проснулись родители, на кухне уже был пожар, пишет Е1.
Троих детей отец вытащил из дома сразу, а трехлетнего мальчика нет, так как он испугался пламени и спрятался под стол. О том, что случился взрыв газа, предположили соседи, которые услышали хлопок. Предположительно, это были удары по стеклу окна, из которого глава семьи вытаскивал детей. Но сотрудники пожарной службы версию с газом отвергли.
Мама мальчика тоже пострадала, сейчас она находится в больнице Арамиля.
Родственники семьи рассказали, что пострадавший ребенок играл со спичками уже не первый раз. Он уже поджигал стул, вещи на кухне, но в этих случаях родители реагировали вовремя. Спички от него прятали в верхний ящик.
Очевидцы сообщили, что на подоконнике следователями была найдена зажигалка. Есть вероятность, что она и оказалась у мальчика. Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии, он был подключен к ИВЛ.
Напомним, недавно в поселке «Совушки» в Екатеринбурге вспыхнул крупный пожар, начавшийся с сухой травы и подбиравшийся к жилым домам. Чтобы его потушить, приехали две пожарные машины.