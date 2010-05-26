Инспектора ГИБДД г. Нижний Тагил, ставшего виновником аварии, уволят
26 мая 2010, 17:22ПроисшествияArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Накануне на 1-м километре трассы Нижний Тагил – Екатеринбург Волга, за рулём которой находился сотрудник ГИБДД, выехала на встречку и врезалась в автомашины ВАЗ 21-08 и Тойота Корола.
Как рассказали нам нам в пресс-службе городского УВД служебная проверка по факту ДТП завершена. Инспектор находился в состоянии алкогольного опьянения, это подтверждают клинические показания бригады скорой помощи, вызванной на место. Также установлено, что нарушитель возвращался после службы домой в форменной одежде на личном транспорте. К дисциплинарной ответственности привлечены руководители нижнетагильской ГИБДД: заместитель командира и исполняющий обязанности начальника штаба батальона ДПС. Виновник аварии будет уволен.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей