Инспектора ГИБДД г. Нижний Тагил, ставшего виновником аварии, уволят

Как рассказали нам нам в пресс-службе городского УВД служебная проверка по факту ДТП завершена. Инспектор находился в состоянии алкогольного опьянения, это подтверждают клинические показания бригады скорой помощи, вызванной на место. Также установлено, что нарушитель возвращался после службы домой в форменной одежде на личном транспорте. К дисциплинарной ответственности привлечены руководители нижнетагильской ГИБДД: заместитель командира и исполняющий обязанности начальника штаба батальона ДПС. Виновник аварии будет уволен.