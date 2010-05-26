«Компьютерные пираты» из г. Нижний Тагил заплатят по 10 тысяч штрафа

За незаконное использование объектов авторского права предусмотрен штраф до 200-от тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 2-х лет. Три уголовных дела направлены в суд. Два тагильчанина уже признаны виновными и приговорены к штрафам по 10 тысяч рублей каждый. Они устанавливали на компьютеры тагильчан нелицензионное программное обеспечение, беря за это деньги. «Компьютерным пиратам» повезло - правообладатель отказался подавать иск о возмещении вреда, а это почти 125 тысяч рублей.