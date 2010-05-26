«Компьютерные пираты» из г. Нижний Тагил заплатят по 10 тысяч штрафа
26 мая 2010, 17:02ПроисшествияArtem
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Транспортная прокуратура с начала года возбудила 5 уголовных дел против «компьютерных пиратов».
За незаконное использование объектов авторского права предусмотрен штраф до 200-от тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 2-х лет. Три уголовных дела направлены в суд. Два тагильчанина уже признаны виновными и приговорены к штрафам по 10 тысяч рублей каждый. Они устанавливали на компьютеры тагильчан нелицензионное программное обеспечение, беря за это деньги. «Компьютерным пиратам» повезло - правообладатель отказался подавать иск о возмещении вреда, а это почти 125 тысяч рублей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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