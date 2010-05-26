Наркополицейские транспортной милиции г. Нижний Тагил задержали наркоторговца
26 мая 2010, 17:08ПроисшествияArtem
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Он был в машине на железнодорожном переезде между станциями Смычка и Сан-Донато.
Кроме продавца, в автомобиле находилсь еще двое мужчин. При личном досмотре у главного подозреваемого было обнаружено более 4-х грамм героина. У пассажиров, в общей сложности, изъяли около 3-х грамм героина. Пассажиры рассказали милиционерам, что наркотики они купили у водителя машины. В отношении продавца возбуждено сразу несколько уголовных дел – сбыт наркотических средств в крупном размере и хранение наркотических средств в особо крупном размере. Как рассказали нам в транспортной прокуратуре, в общей сложности ему грозит до 22-х лет тюрьмы, со штрафом до 1-го миллиона рублей. В отношении пассажиров так же возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков в крупном размере.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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