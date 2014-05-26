По пути в Нижний Тагил разбилась иномарка: водитель и пассажир погибли (ФОТО)

Свердловские полицейские устанавливают обстоятельства дорожной катастрофы. По словам 65-летнего водителя грузового автомобиля «Рено», он двигался со стороны города Екатеринбурга. На 340 километре мужчина заметил приближающийся навстречу автомобиль «Форд Фокус», который резко выехал на полосу встречного движения, где и произошла авария.

По предварительным данным, в результате ДТП на месте погибли водитель «Форда», мужчина 1976 года рождения, и пассажир. Еще один пассажир доставлен в лечебное учреждение в крайне тяжелом состоянии. Однако позже стало известно, что прибывшие на месте аварии сотрудники «Скорой» констатировали гибель двух пассажиров легковушки, сообщает издание «Глобус».