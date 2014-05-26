В Тагиле два серьезных ДТП: ВАЗ сбил женщину, она скончалась в больнице (ФОТО)

Это случилось субботу в 16 часов на Красном Камне. На улице Победы из трамвая выходила пенсионерка, а 22-летний парень на вазовской «пятнадцатой» не хотел пропускать пассажиров трамвая. Женщина попала под колёса и от полученных травм скончалась в больнице, сообщает отделение пропаганды ГИБДД.

А вчерашним вечером, около 21 часа на дороге, ведущей от песчаного карьера, к трассе Николо-Павловское – Алапаевск за рулём ВАЗ 2110 была женщина 33 лет. Она не справилась с управлением, машина опрокинулась. Автоледи получила перелом рёбер. В больницу попала и её 13-летняя пассажирка. У девочки тупая травма живота.