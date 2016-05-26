Пьяная мать из Качканара скинула своего маленького сына в придорожную канаву (ВИДЕО)

На днях в Интернете появилось видео, которое вызвало резонанс в обществе. Издевательства пьяной родительницы над собственным сыном сняла девушка-очевидец.

За записи видно, как нетрезвая гражданка подбегает к своему ребенку и с силой толкает его в яму у дороги. После этого нерадивая мать продолжает свой путь, оставив плачущего малыша в канаве. Автор ролика передала запись с издевательствами журналистам газеты «Качканарский четверг», которые разместили видео в Интернете.

ВИДЕО: «Качканарский четверг»

Жестокую родительницу удалось найти. Ею оказалась 28-летняя качканарка Татьяна Голущикова. По словам некоторых местных жителей, её часто видят в этом районе. При этом бутылка пива в руке – практически незаменимый и постоянный атрибут горе-матери.

Полицейские уже допросили «героиню» видеоролика. Проводится проверка обстоятельств инцидента. Инициирован вопрос о передачи данной проверки следователям.