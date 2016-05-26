В Екатеринбурге нашли труп беременной женщины с признаками передозировки наркотиков

Жильцы дома на улице Победы обнаружили беременную женщину во вторник вечером. Она лежала на лестничной клетке первого этажа. Жильцы вызвали скорую. Однако было уже слишком поздно – прибывшие медики не смогли оказать помощь беременной, а только констатировали её смерть.

Судмедэксперты не обнаружили на трупе видимых повреждений. Но есть предположение, что женщина умерла от передозировки наркотиков. Об этом говорят характерные следы инъекции на теле.

Сыщикам удалось установить личность погибшей. Известно, что 32-летняя женщина проживала по другому адресу.

Напоминаем, что за день до этого в Екатеринбурге было совершено два убийства. Сначала на улице неизвестный расстрелял многодетную мать