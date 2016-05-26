В фонтане в центре Нижнего Тагила обнаружено тело 18-летнего юноши

На место происшествия выезжали сотрудники полиции отдела №16 и Следственного комитета. На месте были опрошены свидетели-приятели погибшего. Они сообщили о том, что тот прыгнул в фонтан. Спустя некоторое время они заметили, что товарищу, возможно, нужна помощь. Но когда приблизились к фонтану, почувствовали, что от него бьёт током.