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В фонтане в центре Нижнего Тагила обнаружено тело 18-летнего юноши
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В фонтане в центре Нижнего Тагила обнаружено тело 18-летнего юноши

26 мая 2016, 15:35ПроисшествияПавел Щербина
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