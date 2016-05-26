В фонтане в центре Нижнего Тагила обнаружено тело 18-летнего юноши
26 мая 2016, 15:35ПроисшествияПавел Щербина
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Сообщение о смерти молодого человека поступило в полицию и скорую Нижнего Тагила вчера в 23:10. Тело было обнаружено в фонтане напротив здания пр. Ленина, 46.
Сюжеты: Нижний Тагил
На место происшествия выезжали сотрудники полиции отдела №16 и Следственного комитета. На месте были опрошены свидетели-приятели погибшего. Они сообщили о том, что тот прыгнул в фонтан. Спустя некоторое время они заметили, что товарищу, возможно, нужна помощь. Но когда приблизились к фонтану, почувствовали, что от него бьёт током.
На погибшем не обнаружено следов насильственной смерти. Точную причину гибели покажет вскрытие. Молодому человеку 8 мая исполнилось 18 лет. Он хорошо знаком полицейским Нижнего Тагила, поскольку состоял на учёте, сбегал из дома, проходил в качестве подозреваемого по уголовному делу о краже рассказали журналисту TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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