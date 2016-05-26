В Нижнем Тагиле скончался ребёнок, выпавший из окна

Известно, что ребёнок воспитывался в полной семье, с которой проживал в общежитии на ул. Юности. Мальчик имел особенности развития, потому обучался в коррекционной школе. Трагедия случилась 16 мая, когда его мать ушла из дома для того, чтобы отвести его младшего брата в школу.

Оставшийся в одиночестве ребёнок играл в мяч. В один момент мяч оказался на балконе и мог укатиться на улицу. Ребёнок последовал за игрушкой и упал с высоты третьего этажа. Мальчик был госпитализирован, врачи больше недели боролись за его жизнь, но позавчера он умер.

Следственные органы проводят проверку по факту происшествия. ИА «Все новости» сообщает о том, что мать погибшего привлечена к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей.

TagilCity.ru напоминает, в этом году это не первый в Нижнем Тагиле случай, когда оставленный без присмотра ребёнок падает с большой высоты.